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Молодые рязанские фермеры участвуют во Всероссийском форуме «Ты – предприниматель»

11:14 / Экономика
Сегодня в Липецкой области проходит IX Всероссийский молодежный форум, участники которого обсудят вопросы комплексного развития территорий через малый бизнес и кооперацию
Молодые рязанские фермеры участвуют во Всероссийском форуме «Ты – предприниматель»

В форуме принимают участие более 500 человек, среди них – жители Липецкой области и других регионов РФ, представители органов исполнительной и законодательной власти. Активное участие в мероприятиях примут и молодые предприниматели из рязанского региона, в том числе фермеры и представители регионального отделения РССМ. Об этом информирует сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Место выбрано неслучайно: неподалеку располагается известный среди российских туристов-гурманов сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Сыр-Бор Масловка». С 2015 года кооператив наладил производство сыра по традиционной французской технологии. За последние несколько лет в усадьбе были возведены дом, хозяйственные помещения для скота, оборудованы подвальные помещения для хранения продуктов сельскохозяйственного назначения, создается музей французского сыра.

В Масловке несколько лет подряд проводится фестиваль русской псовой борзой охоты «Отъезжее поле», что также привлекает туристов и дает возможность заработка данковским предпринимателям и кооперативам. В программе форума – проведение панельной дискуссии, выставочной экспозиции – ярмарки местных производителей сыров и экологически чистой продукции, выставка мер государственной поддержки бизнеса и кооперации, отраслевых дискуссионных и тренинговых площадок. Предусмотрены и тематические образовательные площадки и экскурсии на действующие объекты – предприятия малого и среднего бизнеса, крестьянско-фермерские хозяйства и кооперативы Данковского района.

Основная задача данного форума – обмен опытом и налаживание межрегионального партнерства между молодыми кооператорами и предпринимателями, знакомство с лучшими практиками реализации проектов малого бизнеса на сельских территориях в сфере производства экологически чистой продукции, агротуризма, кооперации с крупными товаропроизводителями, а также популяризация среди молодежи преимуществ усадебной жизни.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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