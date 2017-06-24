«Рязань-ВДВ» завершила кубковый путь

К сожалению, «Рязани-ВДВ» не удалось продвинуться дальше по сетке Кубка России. В рамках 1/4 финала «десантницы» уступили в Москве «Чертаново» - 1:2. Гости позволили сопернику повести с преимуществом в два мяча, и все попытки отыграться успехом не увенчались.

О ходе матче рассказал Михаил Солдатов. Счет был открыт довольно быстро. Уже на 5-й минуте «Чертаново» на помощь пришло стандартное положение. После подачи углового защитницы «Рязани-ВДВ» не сумели оперативно разрядить ситуацию, и после второго добивания Виктория Дубова сумела «прострелить» голкипера гостей Екатерину Самсон.

«Чертаново» «поспешило» закрепить преимущество. Стремившиеся сквитать результат рязанки пропустили контратаку соперников по правому флангу, последовал навес в штрафную и ставшая героем матча Дубова оформила дубль.

Даже при счете 0:2 футболистки «Рязани-ВДВ» не опустили руки. Оставшийся час с небольшим игрового времени проходил с преимуществом подопечных Константина Климашина. Гостьи имели несколько неплохих возможностей вернуться в игру, но везение в этот вечер был на стороне столичной команды.

Лишь когда диктор по стадиону объявил о том, что пошло компенсированное ко второму тайму времени встречи, самая активная в составе «Рязани-ВДВ» Елена Данилова сумела наконец отличиться, войдя в штрафную и отправив мяч точно в дальний угол. Увы, времени для того, чтобы организовать финальный штурм, у «десантниц» уже не оставалось…

Результаты других матчей 1/4 финала: «Дончанка» – «Звезда-2005» - 0:3, ЦСКА – «Кубаночка» - 2:1, «Енисей» – «Россиянка» - 1:2. В полуфиналах встретятся «Чертаново» – «Звезда-2005» и ЦСКА – «Россиянка». Даты проведения матчей будут известны позднее.