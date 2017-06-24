В Рязанской области пройдут рейды ГИБДД

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня и в выходные сотрудники региональной Госавтоинспекции будут проводить профилактические рейды по выявлению водителей, которые управляют автомобилями в состоянии опьянения.

ГИБДД региона просит жителей и гостей области соблюдать правила дорожного движения, не допускать к управлению транспортным средством своих близких, находящихся в состоянии опьянения, проявлять активную гражданскую позицию сообщать о случаях нарушения правил дорожного движения в дежурную часть отдела полиции своего района.