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Выпуск № 115 (5402)
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Рязанские полицейские провели тренировку по пресечению массовых беспорядков

13:14 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, мобильные сводные отряды региона и сотрудники 5-ой роты Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции провели учения, во время которых отработали действия по пресечению массовых беспорядков.

Учения прошли на площадке аэропорта у поселка Листвянка Рязанского района. По их замыслу полицейским нужно было оказать противодействие агрессивно настроенной толпе и прекратить их хулиганства.

Для пресечения массовых беспорядков оперативно был собран мобильный отряд рязанской полиции. Также на место прибыли сотрудники специально созданного подразделения для пресечения массовых беспорядков – 5 рота Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по области. Всего было задействовано более 400 полицейских.

В роли «хулиганов», которые пытались устроить массовые беспорядки выступили молодые сотрудники полиции. Полицейские применили «шумовую атаку», слаженными действиями блокировали толпу и прекратили хулиганские действия.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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