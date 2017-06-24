Рязанцев приглашают на «Арт-субботник» и «Воскресный вечер в парке»

Уже завтра в рамках проекта «Фестивальное лето» в городском парке на улице Ленина состоится «Арт-субботник» – молодежный опен-эйр с разнообразной программой. Для рязанцев и гостей города выступят молодые рязанские группы: «Alex Mays», «Dreamcut», «Chumahod», «Hammingway».

25 июня в 18 часов в ЦПКиО для тех, кто захочет провести «Воскресный вечер в парке», пройдет летний бал под открытым небом. Рязанцы смогут окунуться в атмосферу России конца XIX века с романсами под гитару, игрой в крокет и бальными танцами. Гости танцплощадки научатся различным движениям вальсов, полек и кадрилей.

Источник: сайт администрации Рязани