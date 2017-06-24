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Студенческие отряды Рязани получили трудовые путевки

14:04 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | Студенческие отряды Рязани получили трудовые путевки
Фото: Дмитрий Осинин.

На площади Победы состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра. Студенческие отряды Рязани в униформе с флагами и хорошим настроением пришли за трудовыми путевками, которые им вручила министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова.

В этом году более 2500 студентов и около 3000 школьников региона получат бесценный опыт работы и вознаграждение за труд: заслуженную заработную плату. Оплата труда будет зависеть от количества отработанных часов и сложности работы. В прошлом году молодежь за свой летний труд могла заработать за месяц до 35 тысяч рублей.

250 отрядов имеют разный профиль: сельскохозяйственный, ветеринарный, медицинский, инженерный, педагогический, строительный, энергетический. Самый большой выбор при трудоустройстве имели студенты педагогического и сельскохозяйственного направления. Сложнее всего было найти строительные объекты для работы студентов. С одной стороны, мало было организаций, предлагающих достойную заработную плату. С другой стороны – руководители опасались брать на работу незнакомых студентов, ведь работу на объекте нужно выполнять качественно и в срок. Но молодые строители доказали, что на них можно положиться. В этом году представители Рязанского института (филиал) Московского политехнического университета вновь отправились в Тюменскую область на строительство объектов нефтегазового комплекса.

С напутственным словом к трудовым студенческим отрядам обратилась заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Она пожелала молодежи хорошо потрудиться, получить бесценный опыт и всегда поддерживать друг друга.

В память о рязанцах, погибших в годы Великой Отечественной войны, участники торжества возложили цветы к Вечному огню.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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