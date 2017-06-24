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В Сасове Рязанской области изучают антикоррупционное законодательство

14:30 / Общество

Администрация города Сасово совместно с Сасовской межрайонной прокуратурой провели семинарское занятие для сотрудников органов местного самоуправления по вопросам применения антикоррупционного законодательства.

На заседании рассмотрены положения законов, регламентирующие порядок предоставления сведений о доходах и расходах, урегулирования фактов конфликта интересов и личной заинтересованности, особое внимание было уделено работе с заявлениями и обращениями граждан.

В ходе семинара заместитель Сасовского межрайонного прокурора, советник юстиции Оксана Сагеева озвучила примеры из прокурорской практики и наиболее часто встречающиеся нарушения в сфере антикоррупционного законодательства.

Проведение подобных семинаров для сотрудников органов власти планируется и в дальнейшем.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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