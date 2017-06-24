В Михайлове Рязанской области врачи провели медосмотр аграриев с выездом на предприятие

Медики Михайловской центральной больницы 20 июня провели прямо на рабочих местах скрининговое обследование сотрудников сельхозпредприятия «Курсор», одного из крупнейших в Михайловском районе. Обследование проходило в рамках реализации проекта «Здоровье – в наших руках». В составе врачебно-сестринской бригады – специалисты, которые проверяли состояние здоровья сельских тружеников с помощью современных аппаратов «Кардиовизор» и «Биоимпедансметрия», провели экспресс-тесты на содержание в крови холестерина и глюкозы и измеряли артериальное давление. Сотрудники Михайловской центральной больницы работают в рамках решения задач, поставленных главой региона Николаем Любимовым: повышения качества и доступности медицинских услуг для всех категорий населения, особенно в сельской местности.