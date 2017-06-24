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Глава Рязанского региона Николай Любимов предложил создать Центр обучения по системе «Бережливое производство»

15:02 / Власть
Такую инициативу глава региона Николай Любимов предложил реализовать в ходе посещения института (филиала) Московского Политехнического университета

По словам главы региона, внедрение системы «Бережливое производство», разработанной ГК «Росатом», имеет большие перспективы. Такой формат работы в настоящее время активно используется в ряде отраслей: медицине, промышленности, дорожном строительстве.

Есть идея – создать на базе одного из наших вузов, возможно, Политехнического института, Центра обучения и анализа бережливого производства, где современные знания могли бы получать не только рязанцы, но и специалисты из других регионов страны. Согласно предварительным договоренностям, «Росатом» поддержит наши начинания. Это может быть первое в России учебное предприятие по «бережливому производству», которое будет тиражировать опыт, и предлагать на коммерческой основе свои наработки другим регионам, – сказал Николай Любимов.

По его словам, в Рязанской области есть соответствующая база для реализации проекта и теперь необходимо продумать механизм его внедрения.

Директор института (филиала) Московского Политехнического университета Игорь Мурог проинформировал главу региона Николая Любимова об инновационной работе вуза. В частности, коллектив активно занимается проектами, которые позволяют экономить электроэнергию и повышают износоустойчивость оборудования предприятий промышленности. Технологии прошли испытания в ОАО «СеверСталь», ОАО «Тяжпрессмаш», ряде компаний в Республике Беларусь и Казахстане.

По словам Николая Любимова, существуют все предпосылки к тому, чтобы создать на базе вуза опытно-промышленное предприятие: есть успешные разработки и потенциальные заказчики. Регион, со своей стороны, готов оказать поддержку для того, чтобы объединить усилия университета и бизнес. «Думаю, что с нашей помощью вузу будет легче привлечь инвестора», – сказал Николай Любимов. Он добавил, что вопрос о создании предприятия будет проработан с Фондом развития промышленности.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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