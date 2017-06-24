В Рязани на одной сцене шутили полицейские, студенты и школьники

В областном центре прошел Открытый Большой Летний Кубок КВН силовых структур и ведомств

Этот турнир – инициатива Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и Управления МВД России по Рязанской области. Каждый год в нем принимает участие все больше любителей юмора. В этот раз на рязанской сцене выступили 13 команд: «Сборная бывших КВНщиков» (г. Рязань), Сборная РязГМУ. 3. «Я к 6-ти подойду» (РГУ имени С.А. Есенина), «Центральное происшествие» (школа № 58 г.Рязани), «Ребро Адама» (РГАТУ имени П.А. Костычева), «Их разыскивает милиция» (Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, УМВД России по Рязанской области), «кАПУста» (Академия ФСИН России), «Сборная г. Егорьевска», «Друзья Друзей» (г. Рязань), «Успешные гуманитарии» (РГУ имени С.А. Есенина), «Чемпионы» (Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова), «Сборная подъезда» (г. Рязань, г. Ульяновск, Московская область), «Егор Егорыч» (г. Егорьевск).

Участников поприветствовала заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Она пожелала всем удачи и отметила, что на сцене сегодня собрались умные, целеустремленные и креативные люди, которые помогают процветать и развиваться Клубу веселых и находчивых.

КВНщики шутили на актуальные для Рязани и России темы в двух конкурсах: «Фоторазминка» и «Фристайл». Стоит отметить, что две команды школьников – «Егор Егорыч» (г. Егорьевск) и «Центральное происшествие» (школа № 58 г. Рязани) – приятно удивили зрителей своим достойным выступлением.

В итоге третье место заняла «Сборная бывших КВНшиков», второе место – у команды «Ребро Адама» (РГАТУ имени П.А. Костычева). Первыми стала Сборная г. Егорьевска (Московская область). Гран-При получила команда КВН «Чемпионы». Лучшим актером признан Станислав Станиславец («Чемпионы»), лучшей актрисой – Анастасия Горбачева «Ребро Адама» (РГАТУ имени П.А. Костычева).