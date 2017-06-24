В Рязанской области столкнулись две легковушки

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 10.47 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на 170 км трассы М-5 в Рыбновском районе. По уточненной информации здесь столкнулись два легковых автомобиля. Имеется пострадавший. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.