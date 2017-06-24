Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в ближайшие 1-3 часа на территории Рязанской области местами ожидается ливневый дождь, гроза, усиление ветра порывами до 12-17 м/с, град. Явления сохранятся до конца суток 23 июня.
В Рязанской области ожидается ливень и гроза
15:47 23.06.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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