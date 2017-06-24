Выпускники Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, архитекторы, защитили свои дипломные проекты

Все работы представляют большой интерес для экономики Рязанской области. Например, Алексей Крутов разработал проект сахарного завода в Александро-Невском, Инна Васькова – регионального аэропорта в Протасове, Асмик Устян – проект реконструкции музея К. Циолковского в с. Ижевское. Есть и другие интересные работы. Экспертами выступили не только члены комиссии, но и представители разных отраслей экономики области. Свою точку зрения высказали министр культуры и туризма Виталий Попов, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Валерий Еремин, заместитель начальник ГУ ЗАГС Татьяна Семенченко, директор музея Циолковского Нина Лисицина.

Несколько проектов, победивших в региональном конкурсе, завтра примут участие в общероссийском конкурсе, который состоится во Владимире.

Сегодня же на Рязанском ЖБИ-3, где создана кафедра «Промышленное, гражданское строительство», состоялась презентация дипломов инженеров уникальных зданий и сооружений. Глубокие знаний производства показали Наталья Киселева, Даниил Бычков и многие другие. Это первый выпуск уникальных специалистов в институте.