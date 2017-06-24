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На рязанской выставке-ярмарке представили продукцию, которую выпускают в исправительных учреждениях области

16:20 / Экономика
На рязанской выставке-ярмарке представили продукцию, которую выпускают в исправительных учреждениях области

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по области, рязанцы могут приобрести товары, которые выпускают в исправительных учреждениях региона, на универсальной межрегиональной ярмарке «Летняя мозаика», которая проходит в рязанском ЦНТИ с 21 по 24 июня.

Товары на ярмарке представили предприниматели нашего региона, Москвы и Московской области, Брянска, Пензы, Тамбова, Сочи и республики Беларусь. На выставке реализуется продукция, выпущенная в исправительных колониях УФСИН России по области. Это изделия художественной ковки, флюгеры, скамейки, урны и мангалы, разнообразная рабочая одежда, одеяла, постельное белье, изделия из дерева. Только в первый день на выставке реализовали продукции, изготовленной руками осужденных, на сумму 14 тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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