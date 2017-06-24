На железнодорожных вокзалах Рязани внедрена новая система информирования пассажиров

На вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 полностью обновилась система навигации и голосовых объявлений для пассажиров

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, современные электронные табло и голосовые объявления громкоговорящей связи теперь работают в автоматическом режиме и получают оперативные данные из единого центра. Таким образом, сообщения о графике движения поездов, об изменениях в расписании, номерах платформ прибытия и отправления поступают пассажирам в два раза быстрее.

Аудиообъявления записаны диктором заранее таким образом, что сообщения составляются автоматически и оперативно выводятся по громкоговорящей связи. Также централизованно транслируются и визуальные сообщения, работающие в автоматическом режиме.

Системы навигации и новые указатели установлены во всех наиболее значимых для пассажиров пространствах – у выходов из здания вокзала, в залах ожидания и возле касс.

Пассажиропоток железнодорожных вокзалов Рязани вырос за последний год на 16 процентов и составляет около 3,5 млн. пассажиров в год.