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Во встрече наставников выпускных классов с Президентом Российской Федерации приняла участие педагог одной из школ Рязанской области

16:52 / Общество
Во встрече наставников выпускных классов с Президентом Российской Федерации приняла участие педагог одной из школ Рязанской области

Как сообщает сайт регионального министерства образования, учитель физкультуры Екимовской средней школы приняла участие во встрече наставников выпускных классов с Президентом России Владимиром Путиным.

Она состоялась в преддверии Всероссийского дня выпускника, в Кремле. На встречу были приглашены 25 преподавателей из различных регионов России, ученики которых показали высокие результаты в ходе проведения государственной итоговой аттестации, а также проявившие себя во внеурочной деятельности.

Во встрече участвовала и представительница Рязанской области – преподаватель физической культуры Екимовской средней школы имени К.Г.Паустовского Рязанского муниципального района Анастасия Писягина. Она – самая молодая участница встречи. Анастасия Писягина за 5 лет педагогической практики стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2017», суперфиналистом конкурса «Педагогический дебют 2014 г. Рязани» и получила грамоты и благодарственные письма за вклад и активную работу по развитию детско-юношеского спорта и воспитание молодежи.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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