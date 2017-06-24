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В администрации Рязани наградили победителей и призёров Спартакиады трудящихся

16:55 / Общество

Путь до пъедестала был у них нелегким. Соревнования проходили по настольному теннису, волейболу среди женских команд, а также мини-футболу среди мужских команд, сдаче норм ГТО. Победил, как и ожидалось, Рязанский государственный приборный завод. Они же лучшие в соревнованиях по настольному теннису. Коллектив физкультуры на предприятии уже много лет занимает лидирующие позиции во многих видах спорта. На втором месте – «Рязаньэнерго». Энергетики были лучшими в сдаче норм ГТО. Третье место у «Сбербанка». Банкирам не нашлось равных на волейбольной площадке.

Также на церемонии награждения 18 физкультурников получили значки ГТО. Отмечена и сборная Рязани, занявшая 2 место на региональной спартакиаде в Сасове.

Церемонию награждения провели заместитель главы администрации Татьяна Мастюкова, и.о. начальника управления по физической культуре и массовому спорту Олег Быстров, заместитель начальника управления Кирилл Сосунов и директор СК «Химик» Виктор Горшков.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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