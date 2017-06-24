В Михайлове Рязанской области школьники поздравили ветерана войны Константина Ивановича Маркова с Днем рождения

Константину Ивановичу исполнилось 92 года. В гости к ветерану пришли учащиеся Чапаевской средней школы, он рассказал о том, как воевал на войне, прочитал свои стихи и рассказы. Константин Иванович Марков не единственный ветеран в селе Грязное, там живут фронтовики Николай Степанович Самсонов и Николай Александрович Самсонов. Дети написали письма всем ветеранам и подарили им бумажные журавлики, которые сделали своими руками.