06:44 МСК
Суббота
24 / 06 / 2017
Выпуск № 115 (5402)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
117

Рязанская область вошла в число 15 лучших регионов РФ по снижению неформальной занятости

17:00 / Экономика

Предварительные итоги работы субъектов Российской Федерации по снижению неформальной занятости за пять месяцев текущего года были озвучены на селекторном совещании Роструда, в котором участвовала министр труда и занятости населения области Юлия Рокотянская. Регион повысил свой рейтинг на 28 позиций, заняв 15 место в стране по динамике выполнения целевых показателей. Рязанская область также улучшила свои результаты по Центральному Федеральному округу, войдя в четверку лучших регионов.

В настоящее время в области официально оформлены трудовые отношения около 9 тысяч работников, которые ранее трудились нелегально.

Работа по борьбе с «теневой» занятостью ведется в области по поручению главы региона Николая Любимова. По его словам, это чрезвычайно важное направление, так как позволяет не только пополнять бюджет за счет укрепления налоговой базы, но и обеспечивает людям защиту закона в отношениях с работодателем и необходимый соцпакет.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

На рязанской выставке-ярмарке представили продукцию, которую выпускают в исправительных учреждениях области

Молодые рязанские фермеры участвуют во Всероссийском форуме «Ты – предприниматель»

Более 1000 тонн молока произведено в рязанских сельхозпредприятиях

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:35
Сотрудники органов внутренних дел Рязанской области смогут принять участие в литературном конкурсе МВД России «Доброе слово»
17:24
В Рязани появились зеленые зоны, оформленные цветной каменной крошкой
17:12
В домах по ряду адресов Рязани отключат горячую воду
17:04
В Рязани прошло первенство города по гребле на байдарках и каноэ
17:02
В Рязанской ТПП обсудили перспективу борьбы с наркотиками
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы