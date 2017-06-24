Рязанская область вошла в число 15 лучших регионов РФ по снижению неформальной занятости

Предварительные итоги работы субъектов Российской Федерации по снижению неформальной занятости за пять месяцев текущего года были озвучены на селекторном совещании Роструда, в котором участвовала министр труда и занятости населения области Юлия Рокотянская. Регион повысил свой рейтинг на 28 позиций, заняв 15 место в стране по динамике выполнения целевых показателей. Рязанская область также улучшила свои результаты по Центральному Федеральному округу, войдя в четверку лучших регионов.

В настоящее время в области официально оформлены трудовые отношения около 9 тысяч работников, которые ранее трудились нелегально.

Работа по борьбе с «теневой» занятостью ведется в области по поручению главы региона Николая Любимова. По его словам, это чрезвычайно важное направление, так как позволяет не только пополнять бюджет за счет укрепления налоговой базы, но и обеспечивает людям защиту закона в отношениях с работодателем и необходимый соцпакет.

Источник: сайт правительства Рязанской области