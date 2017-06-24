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В Рязанской ТПП обсудили перспективу борьбы с наркотиками

17:02 / Общество

На семинар-совещание пригласили общественников, представителей бизнес-сообщества, а также волонтеров. Основным вопросом была стратегия противодействия распространению наркотиков в регионе, особенно среди молодежи и подростков. В работе участвовали представители региональных министерств: по делам печати и массовых коммуникаций, безопасности и контроля, а также экономического развития и торговли. В ходе обсуждения проблемы были заслушаны эксперты и предложена для анализа статистическая информация, которая характеризует положение с наркоманией в регионе как сложное. От бизнес-сообщества требуется помощь в противодействии данной угрозе. Ряд полезных социальных инициатив уже реализуется. Регулярно проводятся антинаркотические акции на муниципальных предприятиях города и самых крупных заводах региона. Представители власти рассчитывают на углубление сотрудничества с волонтерскими организациями и частным бизнесом, что позволит сформировать еще один полноценный фронт борьбы с наркотиками, помимо активного противодействия их распространению со стороны МВД.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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