В Рязанской ТПП обсудили перспективу борьбы с наркотиками

На семинар-совещание пригласили общественников, представителей бизнес-сообщества, а также волонтеров. Основным вопросом была стратегия противодействия распространению наркотиков в регионе, особенно среди молодежи и подростков. В работе участвовали представители региональных министерств: по делам печати и массовых коммуникаций, безопасности и контроля, а также экономического развития и торговли. В ходе обсуждения проблемы были заслушаны эксперты и предложена для анализа статистическая информация, которая характеризует положение с наркоманией в регионе как сложное. От бизнес-сообщества требуется помощь в противодействии данной угрозе. Ряд полезных социальных инициатив уже реализуется. Регулярно проводятся антинаркотические акции на муниципальных предприятиях города и самых крупных заводах региона. Представители власти рассчитывают на углубление сотрудничества с волонтерскими организациями и частным бизнесом, что позволит сформировать еще один полноценный фронт борьбы с наркотиками, помимо активного противодействия их распространению со стороны МВД.