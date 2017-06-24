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В Рязани прошло первенство города по гребле на байдарках и каноэ

17:04 / Спорт
В Рязани прошло первенство города по гребле на байдарках и каноэ

Как сообщает сайт администрации областного центра, первенство города Рязани по гребле на байдарках и каноэ прошло на третьем Борковском карьере. В соревнованиях приняли участие 47 спортсменов из рязанских детско-юношеских спортивных школ «Волна» и «Олимпиец».

На дистанции 500 метров состязались юноши и девушки 2001 года рождения и старше. Дистанцию 200 метров преодолевали участники двух возрастных групп: 2002-2003 г.р., 2004 г.р. и моложе. Для некоторых гребцов соревнования стали первыми. Самому юному участнику состязаний, Сергею Луканину, пришедшему к финишу четвертым, вручили специальный приз.

Призеры получили медали, грамоты и ценные подарки.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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