В Рязани появились зеленые зоны, оформленные цветной каменной крошкой

Как сообщает сайт администрации областного центра, клумбу с символикой города в виде трех куполов Рязанского Кремля разбили на Московском шоссе в районе железнодорожного моста. Символические купола засыпаны цветной каменной крошкой синего и желтого цвета, по цвету глав Успенского собора. Таким же образом была оформлена еще одна зеленая зона – на Михайловском шоссе. Там выложена надпись «Я люблю Рязань».

Технология использования в оформлении цветной мульчи применяется в Рязани впервые, однако к следующему году количество объектов планируется увеличить.

Кроме того, на этой неделе специалисты высадили цветочную рассаду на «треугольнике видимости» на пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта, а также на пересечении улиц Солнечной и Каширина.