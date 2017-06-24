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Сотрудники органов внутренних дел Рязанской области смогут принять участие в литературном конкурсе МВД России «Доброе слово»

17:35 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в регионе пройдет этап творческого конкурса МВД России «Доброе слово», в котором будут представлены лучшие литературные произведения о службе полицейских.

В конкурсе могут принять участие сотрудники органов внутренних дел (в том числе курсанты и слушатели образовательных учреждений МВД России), федеральные государственные гражданские служащие и работники системы МВД России, военнослужащие и лица гражданского персонала внутренних войск, а также пенсионеры органов внутренних дел и внутренних войск, члены их семей.

Первый этап пройдет в подразделениях и учреждениях системы МВД России до 1 августа. Второй в МВД России.

Для участия в региональном этапе до 1 июля этого года необходимо прислать литературные работы (в разных жанрах) и заявку в адрес Культурного центра УМВД России по Рязанской области с пометкой конкурс «Открытый взгляд». Контактный телефон: 8 - 4912 - 29-75-60.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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