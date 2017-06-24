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Росагролизинг развивает сотрудничество с Рязанской областью

18:08 / Экономика
В Москве прошла встреча генерального директора АО «Росагролизинг» Валерия Назарова с министром сельского хозяйства области Виталием Артемовым
Росагролизинг развивает сотрудничество с Рязанской областью

Как сообщили в региональном минсельхозе, обсуждались новые перспективные направления для сотрудничества.Сегодня в области успешно реализуются проекты, поддержанные государственной лизинговой компанией. В частности, в одном из передовиков производства – АПК «Русь» Рыбновского района, которому Росагролизинг на льготных условиях поставил 3 тысячи голов племенного скота и оснастил животноводческий комплекс современным оборудованием. Надои здесь на одну голову составляют 7,5 тонны в год, что значительно превышает средние показатели по региону и стране в целом.

Всего же за все время сотрудничества с регионом АО «Росагролизинг» поставило аграриям Рязанской области порядка 800 единиц техники, 20 тысяч голов племенного скота, оборудовало свыше 20 тысяч скотомест на общую сумму 4,5 млрд рублей.

Министра сельского хозяйства и продовольствия области интересовал опыт сотрудничества Росагролизинга с малыми формами хозяйствования на селе в качестве перспективного направления развития АПК Рязанской области. Как пояснил Валерий Назаров, ставка на фермеров оправдала себя. Сегодня доля малых и средних хозяйств в портфеле Росагролизинга достигает 90 процентов, а процент собираемости платежей за последние несколько лет составляет 102,6 процента.

Глава лизинговой компании предложил региону развивать кооперацию на селе, организацию на их базе переработки и создания машинно-технологических компаний (МТК), положительный опыт поддержки которых в регионах у компании есть.

Виталия Артемова заинтересовали предложения Росагролизинга, и он пригласил Валерия Назарова на день поля Рязанской области (он пройдет 21 июля), где можно будет с участием региональной ассоциации фермеров обсудить конкретные направления взаимодействия.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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