В Рязанской области разрабатывается стратегия социально-экономического развития региона

В областной библиотеке имени Горького состоялась встреча врио губернатора Николая Любимова с представителями рязанской общественности.

– Я уже провел много различных встреч, чтобы сформировать свое представление о развитии Рязанской области. Сейчас мы с помощью специалистов разрабатываем проект по созданию стратегии социально-экономического развития региона. Удивительно, что ее до сих пор не было. Позже мы обязательно представим ее на суд общественности. Для нас важно знать, какой видят область сами жители в ближайшие пять-десять лет, – говорит Николай Любимов.

Отвечая на вопрос о сохранении исторического наследия региона, врио губернатора сказал, что уже полюбил Рязанскую область и ему больно видеть плачевное состояние памятников истории и культуры и тем более слышать об их уничтожении.

В каждом городе есть уникальные объекты, которые надо сохранять и восстанавливать. Я как историк по первому образованию это прекрасно понимаю. Чем больше мы сохраним для будущих поколений, тем самобытнее будем. Нам нужно разрабатывать новые охранные зоны Рязани, создавать программы по развитию и сохранению конкретных территорий, – говорит Николай Любимов.

Во время встречи общественники задавали врио губернатора вопросы, касающиеся строительства зданий для детских школ искусств, говорили о проблеме обеспечения представителей малого бизнеса производственными площадями, о взаимодействии власти и ТОС. Николай Любимов рассказал о поддержке многодетных семей.