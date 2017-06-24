11:12 МСК
Суббота
24 / 06 / 2017
Выпуск № 115 (5402)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
54

Рязанский избирком определился с марками, которые исключат злоупотребления при голосовании

18:43 / Общество
Автор фото: Михаил Скрипников | Рязанский избирком определился с марками, которые исключат злоупотребления при голосовании
Фото: Михаил Скрипников.

Очередное заседание Рязанской региональной избирательной комиссии прошло в полном составе. В числе рассмотренных вопросов были как относящиеся к кандидатам, так и к выборам в целом. Избирательная комиссия решила открыть специальный счет кандидату на должность губернатора региона Святославу Николаевичу Голубятникову. Также зарегистрирован уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам. Кроме того, счета открыты для территориальных избирательных комиссий в тех районах, где осенью, кроме губернаторских, пройдут выборы местной муниципальной исполнительной и законодательной власти. Это касается и специальных счетов для вновь образованных, укрупненных муниципальных образований в ряде сельских районов. Главным нововведением предстоящих выборов станут специальные защитные марки. Их полагается наклеивать на документы тех избирателей, которые не позднее чем за пять дней до голосования подадут прошение о предоставлении им права голосовать не по месту прописки, а по месту фактического нахождения в день выборов. Это альтернатива ныне не практикующимся открепительным удостоверениям. Специальные номерные марки, по замыслу ЦИК, должны исключить злоупотребления при таком способе голосования. Но изъявить волю так можно будет не везде, а только на 320 заранее определенных избирательных участках на территории области. В регион заказано 15 000 таких марок с запасом и с учетом возможности второго тура.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области разрабатывается стратегия социально-экономического развития региона

Сотрудники органов внутренних дел Рязанской области смогут принять участие в литературном конкурсе МВД России «Доброе слово»

В Рязани появились зеленые зоны, оформленные цветной каменной крошкой

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:24
В Рязани появились зеленые зоны, оформленные цветной каменной крошкой
17:12
В домах по ряду адресов Рязани отключат горячую воду
17:04
В Рязани прошло первенство города по гребле на байдарках и каноэ
17:02
В Рязанской ТПП обсудили перспективу борьбы с наркотиками
17:00
Рязанская область вошла в число 15 лучших регионов РФ по снижению неформальной занятости
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы