Рязанский избирком определился с марками, которые исключат злоупотребления при голосовании

Очередное заседание Рязанской региональной избирательной комиссии прошло в полном составе. В числе рассмотренных вопросов были как относящиеся к кандидатам, так и к выборам в целом. Избирательная комиссия решила открыть специальный счет кандидату на должность губернатора региона Святославу Николаевичу Голубятникову. Также зарегистрирован уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам. Кроме того, счета открыты для территориальных избирательных комиссий в тех районах, где осенью, кроме губернаторских, пройдут выборы местной муниципальной исполнительной и законодательной власти. Это касается и специальных счетов для вновь образованных, укрупненных муниципальных образований в ряде сельских районов. Главным нововведением предстоящих выборов станут специальные защитные марки. Их полагается наклеивать на документы тех избирателей, которые не позднее чем за пять дней до голосования подадут прошение о предоставлении им права голосовать не по месту прописки, а по месту фактического нахождения в день выборов. Это альтернатива ныне не практикующимся открепительным удостоверениям. Специальные номерные марки, по замыслу ЦИК, должны исключить злоупотребления при таком способе голосования. Но изъявить волю так можно будет не везде, а только на 320 заранее определенных избирательных участках на территории области. В регион заказано 15 000 таких марок с запасом и с учетом возможности второго тура.