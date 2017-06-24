11:12 МСК
Суббота
24 / 06 / 2017
Выпуск № 115 (5402)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
95

Молодежное правительство Рязанской области вошло в пятерку всероссийского рейтинга

18:48 / Общество

Состоялось XIX заседание молодежного правительства области. В нем приняла участие заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Она поздравила присутствующих с наступающим Днем молодежи, пожелала им ценить свой прекрасный возраст и двигаться к новым целям. В преддверии праздника Елена Буняшина вручила знак губернатора Рязанской области «За усердие» руководителям молодежных организаций, которые много лет готовят для региона перспективные кадры.

В начале заседания были подведены итоги работы молодежного правительства за последний квартал. Деятельность рязанцев была отмечена на высоком уровне. В этом году молодежное правительство области вновь вошло в пятерку всероссийского рейтинга молодежных правительств.

На заседании рассмотрели кадровый вопрос: включение кандитатов в состав молодежного правительства. Вместо Екатерины Дворецковой должность молодежного министра печати и массовых коммуникаций заняла Мария Фоменко, студентка 2 курса Рязанского института (филиал) Московского политехнического университета, которая увлекается журналистикой. Пост молодежного министра строительного комплекса покинул Евгений Моховиков. Его обязанности перешли к Максиму Нестерову, выпускнику РГАТУ имени П.А. Костычева (специальность – инженер автомобильных дорог и аэродромов). Он принимал участие в строительстве окружной дороги г. Рязани, моста через реку Проня, затем получил второе высшее образование по специальности инженер-строитель промышленных и гражданских зданий и сооружений. Сейчас работает в компании «Технониколь». Стать министром молодежного правительства Максим решил, чтобы реализовать молодежные проекты и программы.

Обсуждалась реализация программы открытых стажировок в исполнительных органах государственной области Рязанской области, разработанной молодежным правительством. Актуальность ее обусловлена стремлением молодежи к самореализации. Пройдя конкурсный отбор, состоящий из трех этапов, любой желающий от 18 до 20 лет сможет пройти стажировку в исполнительных органах, получить дополнительные навыки и знания для дальнейшего профессионального развития. Это станет эффективным механизмом политической социализации молодых людей и способом рассмотрения работы исполнительных органов изнутри. Члены молодежного правительства направили ходатайство в адрес врио губернатора Николая Любимова с просьбой поддержать инициативу создания открытых стажировок и в случае одобрения дать соответствующие поручения членам правительства области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанский избирком определился с марками, которые исключат злоупотребления при голосовании

В Рязанской области разрабатывается стратегия социально-экономического развития региона

Сотрудники органов внутренних дел Рязанской области смогут принять участие в литературном конкурсе МВД России «Доброе слово»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:24
В Рязани появились зеленые зоны, оформленные цветной каменной крошкой
17:12
В домах по ряду адресов Рязани отключат горячую воду
17:04
В Рязани прошло первенство города по гребле на байдарках и каноэ
17:02
В Рязанской ТПП обсудили перспективу борьбы с наркотиками
17:00
Рязанская область вошла в число 15 лучших регионов РФ по снижению неформальной занятости
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы