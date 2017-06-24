Глава региона Николай Любимов принял участие в координационном совещании руководителей правоохранительных органов Рязанской области

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители правоохранительных органов региона, начальники структурных подразделений УМВД России по Рязанской области и прокуратуры региона.

На совещании обсуждались вопросы состояния работы правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. По словам прокурора Рязанской области Олега Черныша, по итогам 2016 года и в истекшем периоде 2017 года отмечается снижение числа выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

В целях активизации работы по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений в этой сфере проводится областной антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!», в рамках которого проведено более 600 мероприятий по правовому просвещению. Глава региона Николай Любимов отметил, что этот проект дает положительные результаты и его реализацию нужно продолжать. Вместе с этим, по словам Николая Любимова, необходимо проанализировать региональную профильную программу. «Основываясь на этом анализе, мы сможем узнать, какие направления в работе по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более эффективны и, соответственно, требуют дополнительного финансирования, – сказал глава региона. – Кроме того, необходимо усилить роль общественности в профилактике наркомании. Важно сделать так, чтобы люди активнее проявляли гражданскую позицию в борьбе с наркоманией и знали, куда сообщать о противоправных деяниях».

В ходе координационного совещания обсуждались также вопросы, связанные с работой правоохранительных органов по противодействию незаконной миграции, нелегальной трудовой деятельности и преступности среди иностранных граждан.

Источник: сайт правительства Рязанской области