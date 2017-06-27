72 процента федеральных трасс в Рязанской области приведено в нормативное состояние

Безопасность и качество автодорог в регионе обсудили во время встречи глава региона Николай Любимов и министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов

На встрече, которая состоялась 24 июня, обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры Рязанской области и реализации в регионе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Глава региона выразил благодарность министру транспорта РФ Максиму Соколову за внимание к региону и возможность обсудить ключевые вопросы, касающиеся дальнейшей работы по укреплению дорожной сети.

Дороги федерального значения у нас в подавляющем большинстве в порядке, большое спасибо вам за поддержку, – сказал Николай Любимов. – На участках, где требуется ремонт, он уже ведется. Главное для нас теперь развивать и ремонтировать региональные и муниципальные автодороги. Проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого в регион поступило 560 млн. рублей, позволит вести работу гораздо эффективнее.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, состоянию автодорог, дорожному строительству в регионах сегодня уделяется основное внимание. В настоящее время 72 процента федеральных трасс приведено в нормативное состояние, к концу года планируется, что этот показатель будет еще выше. «Теперь стоит задача совместными усилиями привести в порядок региональные, муниципальные и местные дороги, добиться коренного перелома в этом вопросе. Об этом говорил Президент России В.В. Путин во время «прямой линии». Именно на эту цель и направлен проект «Безопасные и качественные дороги», – сказал Максим Соколов.

Как отметил министр транспорта РФ Максим Соколов, в Рязанской области работа по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется согласно утвержденным планам-графикам. «Практически по всем объектам улично-дорожной сети, находящимся в рамках агломерации, ведутся работы, уже есть позитивные результаты», – сказал Максим Соколов. Министр подчеркнул, что за два года, на которые рассчитана программа, планируется совместными усилиями привести в нормативное состояние 50 процентов автодорог Рязанской агломерации. Министр транспорта РФ отметил, что налажено тесное взаимодействие между ведомством и Правительством Рязанской области, что позволит выполнить поставленные задачи и добиться качественного прорыва в повышении качества и безопасности автомобильных дорог.

После встречи состоялось совещание, где более подробно был рассмотрен целый ряд вопросов, связанных с текущими работами по реконструкции и ремонту автодорог в регионе, планируемым строительством новых объектов, перспективами развития дорожно-транспортной сети в целом. В ходе совещания министр транспорта РФ Максим Соколов отметил, что Рязанская область получила в этом году беспрецедентную поддержку из федерального бюджета, не только по проекту «Безопасные и качественные дороги», но и на приведение в нормативное состояние основных федеральных дорожных артерий на территории Рязанской области.

Совокупный объем федеральных и региональных инвестиций, которые будут вложены в дороги Рязанской области в 2017 году, а это более 7 млрд. рублей, даст масштабный эффект, – сказал Максим Соколов. – Надеюсь, жители региона и гости замечательного Рязанского края увидят результат. Это будут не только ровные, качественные, отвечающие всем международным стандартам дороги, но и самое главное – безопасные.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, особое внимание в работе по ремонту дорог будет уделяться взаимодействию с общественностью с тем, чтобы контролировать качество дорожных работ, оперативно выявлять и устранять возможные нарушения.

Как отметил глава региона Николай Любимов в комментарии журналистам, задачи, поставленные в рамках проекта, будут неукоснительно выполняться. «Это конкретная работа, которая должна уже в ближайшее время показать результат», – сказал Николай Любимов. По его словам, к концу текущего года предстоит привести в нормативное состояние половину автодорог, входящих в агломерацию, в следующем году этот показатель должен быть доведен до 73 процентов. Глава региона добавил, что регион получил поддержку министерства транспорта РФ в осуществлении стратегических проектов развития дорожной сети Рязанской области.

Источник: сайт правительства Рязанской области