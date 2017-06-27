В Рязанском училище ВДВ состоялся 136-й выпуск молодых офицеров

И 6-й выпуск прапорщиков

Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды Краснознаменное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова окончили 654 выпускника: 158 лейтенантов и 496 прапорщиков. 152 выпускника получили дипломы «с отличием», 9 человек удостоены золотых медалей. Офицерские погоны надели в том числе и представители иностранных государств — Армении, Беларуси, Гвинеи, Мали, Таджикистана, Туркменистана, Южной Осетии.

За достижения в научной работе один выпускник удостоен премии Президента России, двое получали премию Правительства РФ, восемь человек отмечены премией министра обороны России, двенадцать курсантов получали премию губернатора Рязанской области. За годы учебы на счету курсантов выпуска 2017 года – 11 патентов на изобретения, ими разработано и внедрено 265 рацпредложений. Среди выпускников – 11 мастеров спорта России, 221 кандидат в мастера спорта, чемпионы и призеры международных и российских турниров по офицерскому троеборью, армейскому рукопашному и универсальному бою. Высокие гости из минобороны России отметили, что воздушно-десантные войска получают в этом году достойное пополнение.

Выпускников приехали поздравить заместитель министра обороны России, генерал-полковник Юрий Садовенко, командующий ВДВ, генерал-майор Андрей Сердюков, выпускник 1989 года, глава республики Ингушетия, Герой России Юнус-Бек Евкуров, выпускник 1992 года, Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, сын легендарного командующего Василия Филипповича Маргелова, генерал-полковник Виталий Маргелов. Диплом выпускника 2017-го года получил правнук Василия Маргелова – Алексей Прасол.

Выпускников поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.