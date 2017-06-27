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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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Мусульмане Рязани отпраздновали завершение священного месяца Рамадан

09:27 / Общество
Мусульмане Рязани отпраздновали завершение священного месяца Рамадан

Праздник разговения Ураза-байрам, посвященный окончанию поста в месяц Рамадан, отпраздновали 25 июня более 5 000 мусульман Рязани. С одним из самых главных исламских праздников верующих поздравили представитель министерства по делам территориальных образований и общественных объединений области Игорь Митрофанов и заместитель главы администрации Рязани Николай Демко. Они пожелали всем присутствующим согласия, мирной и дружной жизни независимо от национальности и вероисповедания.

После праздничной молитвы, которая состоялась в этот день на площадке перед гипермаркетом «Лента» в районе поселка Борки, мусульмане возвращаются домой, чтобы продолжить праздновать окончание священного Рамадана. Следуя традициям, верующие накрывают на стол и приглашают в гости родственников и друзей, дарят подарки, просят прощения, посещают кладбища и поминают умерших родственников.

Рамадан – это месяц добрых дел, помощи нуждающимся, проявления милосердия и сострадания, испытания прочности веры и покаяния.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
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