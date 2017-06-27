Ночью в Рязанской области столкнулись две легковушки и грузовик

Согласно оперативной сводке МЧС России по области, ДТП произошло ночью на 286 км трассы М-6 в Скопинском районе. Сообщение об автоаварии поступило на пульт дежурного «01» вчера в 22.33. По уточненной информации легковые «Лада Приора» и «Тойота» столкнулись с грузовиком «МАN». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.