В выходные в Рязанской области горели две квартиры и две бани

Согласно оперативной сводке МЧС России по области, на пожаре в квартире в пятиэтажном доме по улице Молодцова Рязани, спасли 8 человек. Сообщение о возгорании в квартире жилого дома поступило на пульт дежурного «01» в субботу в 00.17. Горела двухкомнатная квартире на третьем этаже в пятиэтажном кирпичном доме. Пострадавших нет. Из пожара спасли 8 человек. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В этот же день в 04.47 поступило сообщение о пожаре в бане на улице Пионерская в городе Сасово. Огонь повредил строение, люди не пострадали.

В субботу в 13.45 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в квартире на 1-м Индустриальном переулке в Рязани. Огонь бушевал в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. В огне пострадал человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Вчера рано утром пожар начался в бане на улице Мира в городе Скопине. Люди не пострадали.