Полиция сообщила подробности трагического ДТП, произошедшего в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 22.25 в Скопинском районе на 286-ом километре автодороги «М-6» 55-летний уроженец Воронежской области, управляя грузовым автомобилем «MAN» с полуприцепом, двигался со стороны Москвы в сторону Тамбова. Водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию, в результате фура врезалась в двигавшийся впереди автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находилась 56-летняя жительница Волгоградской области. От удара «Лада Приора» столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Тойота Королла».

В результате ДТП 33-летняя пассажирка автомобиля «Лада Приора» от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель отечественной легковушки, а также его пассажиры: 32-летняя девушка и 34-летний мужчина (жители Волгоградской области) с множественными травмами были доставлены в больницу.