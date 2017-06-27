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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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В Рязанской области уничтожили заросли дикой конопли

11:13 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, участки дикорастущей конопли, но общей площади на площади 100 квадратных метров, полицейские обнаружили в Чучковском районе. Растения уничтожили.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
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