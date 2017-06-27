Как сообщает сайт УМВД России по области, участки дикорастущей конопли, но общей площади на площади 100 квадратных метров, полицейские обнаружили в Чучковском районе. Растения уничтожили.
В Рязанской области уничтожили заросли дикой конопли
11:13 26.06.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
Ранее по теме:
За пятницу и выходные в ДТП на дорогах Рязанской области 1 человек погиб, 19 пострадали
За выходные в Рязанской области зарегистрировали 47 преступлений и происшествий
Мусульмане Рязани отпраздновали завершение священного месяца Рамадан