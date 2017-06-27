За пятницу и выходные в Рязанской области иностранцы допустили 35 административных правонарушений

Как сообщает сайт УМВД Росси по области, в 6 случаях мигранты нарушили правила дорожного движения связанные с перевозкой пассажиров, в 2 – управляли технически неисправными автомобилями. Полицейские выявили 6 нарушений, связанных с управлением транспортным средством с недопустимой тонировкой, 2 нарушения требований знаков или дорожной разметки, 3 нарушения со стороны мигрантов-пешеходов. В 11 случаях иностранцы управляли автомобилями без полиса ОСАГО, 4 – вообще не имели при себе документов, один мигрант управлял транспортным средством без включенного ближнего света фар.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за которые грозят строгие штрафы.