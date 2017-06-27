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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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За пятницу и выходные в Рязанской области иностранцы допустили 35 административных правонарушений

11:31 / Общество

Как сообщает сайт УМВД Росси по области, в 6 случаях мигранты нарушили правила дорожного движения связанные с перевозкой пассажиров, в 2 – управляли технически неисправными автомобилями. Полицейские выявили 6 нарушений, связанных с управлением транспортным средством с недопустимой тонировкой, 2 нарушения требований знаков или дорожной разметки, 3 нарушения со стороны мигрантов-пешеходов. В 11 случаях иностранцы управляли автомобилями без полиса ОСАГО, 4 – вообще не имели при себе документов, один мигрант управлял транспортным средством без включенного ближнего света фар.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за которые грозят строгие штрафы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
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