В Рязани перевернулся автомобиль

ДТП произошло сегодня в 11.20 в Рязани на ул. Московское шоссе в районе путепровода. Неудачный дорожный маневр, который допустил водитель легковушки, спровоцировал ДТП. Машина врезалась в бордюр и перевернулась. Авария попала на камеры видеонаблюдения.