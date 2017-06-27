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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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В Рязани перевернулся автомобиль

11:52 / Происшествия

ДТП произошло сегодня в 11.20 в Рязани на ул. Московское шоссе в районе путепровода. Неудачный дорожный маневр, который допустил водитель легковушки, спровоцировал ДТП. Машина врезалась в бордюр и перевернулась. Авария попала на камеры видеонаблюдения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
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