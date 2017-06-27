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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 9 пожаров

12:10 / Общество

В них было уничтожено и повреждено 8 строений и 1 единица техники

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, пожарные в ходе тушения спасли 10 человек и 19, в том числе 3 детей, эвакуировали. В огне погибли 2 человека, 3 пострадали.

20 июня на пожаре в жилом доме на улице Костычева в Рязани погиб мужчина 1970 года рождения, две женщины 1938 и 1939 годов рождения отравились угарным газом и были госпитализированы. Пожарные спасли 10 и эвакуировали 6 человек.

23 июня на пожаре в жилом доме в селе Екшур Клепиковского района погиб мужчина 1980 года рождения.

Мужчина 1969 года рождения отравился продуктами горения на пожаре, который произошел 24 июня в жилом доме на улице 1-й Индустриальный переулок в Рязани. Пожарные эвакуировали 5 человек. Пострадавшего госпитализировали.

В этот же день на пожаре в жилом доме на улице Молодцова в Рязани пожарные эвакуировали 8 человек, в том числе 3 детей.

Пожарно-спасательные формирования четыре раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

С начала года пожарные подразделения области совершили 2446 выездов на тушение загораний сухой травы. Общая площадь возгораний составила 5325,5 га.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
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