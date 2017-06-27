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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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Стартовал чемпионат Рязанской области по пляжному футболу

12:13 / Общество
В воскресенье, 25 июня, состоялись три матча
Стартовал чемпионат Рязанской области по пляжному футболу

В турнире принимают участие 9 команд. На первом этапе они разбиты на две подгруппы. Во второй этап выходят по три лучшие команды из каждой с сохранением набранных очков и проводят игры с представителями другой подгруппы. Затем четыре лучших коллектива сыграют в полуфиналах, сообщили в пресс-службе клуба.

Действующий чемпион области – «Элекс-Фаворит» – вновь выставил две команды. В первой собраны опытные футболисты, во второй – молодёжь. За «Элекс-2» также играют голкипер Артём Шабанов и вернувшийся в команду после перерыва Олег Тарасов. Именно Тарасов стал автором единственного забитого мяча «Элекса-2» в матче с «Энергоспецтехникой», завершившемся со счётом 1:7.

Первая команда «Элекса-Фаворита» без особых проблем разобралась с «РЗН-Кровля» – 11:4. По два забитых мяча на счету Алексея Кинякина, Алексея Петухова, Михаила Лушникова, Антона Чекмарёва и Александра Коренькова, ещё один гол записал на свой счёт Дмитрий Комаров.

Игры турнира проходят на стадионе «Авангард» в Хирино. В четверг, 29 июня, в 19.15 встречаются «Езиды» и РВВДКУ, в 20.15 играют «Авангард» и «Элекс-1».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
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