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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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Еще на трех улицах Рязани начали менять асфальт

12:18 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани начали ремонтировать автодороги по улицам Урицкого и Юннатов и проезду Яблочкова. Строительно-монтажные работы продолжаются на улицах Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках, участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина и по Первомайскому проспекту.

Дорожный ремонт завершается на Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной и Чкалова. В настоящее время там устанавливают элементы дорожной инфраструктуры.

В Рязани 22 и 23 июня ликвидировали дорожные ямы на улицах Типанова, Советской Армии, Новоселковской, на участке Восточной окружной дороги.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
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