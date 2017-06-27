Еще на трех улицах Рязани начали менять асфальт

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани начали ремонтировать автодороги по улицам Урицкого и Юннатов и проезду Яблочкова. Строительно-монтажные работы продолжаются на улицах Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках, участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина и по Первомайскому проспекту.

Дорожный ремонт завершается на Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной и Чкалова. В настоящее время там устанавливают элементы дорожной инфраструктуры.

В Рязани 22 и 23 июня ликвидировали дорожные ямы на улицах Типанова, Советской Армии, Новоселковской, на участке Восточной окружной дороги.