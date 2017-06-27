Всероссийский олимпийский день в Рязанской области отметили по-новому

XXVIII Всероссийский олимпийский день, посвященный XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея), проходил на всей территории Российской Федерации в минувшую субботу. Этот праздник проводится ежегодно, чтобы привлечь население к регулярным занятиям физкультурой и спортом и пропагандировать идеи олимпийского движения.

В этом году сасовская ДЮСШ «Планета спорта» провела традиционные забеги в новом формате. Участникам необходимо было преодолеть не только дистанцию, но и препятствия. При небольшой протяженности дистанции – 500 м и 1000 м – каждый спортсмен должен был грамотно распределить силы и проявить силу воли, чтобы пересечь финишную черту первым.

Победители определялись среди юношей и девушек в 6 возрастных группах: 2009-2011 г.р., 2007-2008 г.р., 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р., 1999-2000 г.р. Победители и призеры были награждены медалями и грамотами. Участники, занявшие 4 и 5 места, – памятными сувенирами.