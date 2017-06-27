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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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В Рязанской области продолжают проверять работу ТСЖ

14:20 / Актуально

С 19 по 23 июня в рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова госинспекцией жилищного и строительного надзора инспекцией области проведено 80 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ региона. Выявлено 51 нарушение в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

Продолжены совместные проверочные рейды с представителями администраций муниципальных образований, специалистами газовых служб, ГУ МЧС России по области на предмет наличия и выполнения договоров со спецорганизациями на техобслуживание внутридомового газового оборудования, дымоходов и вентканалов многоквартирных домов с непосредственной формой управления. Проведены проверки 26 домов в Рязани, 12 домов в г. Сасово, 10 домов в Пронском районе, 28 домов в Рязанском районе. Выявлена 1 утечка газа на внутридомовых газопроводах, которая была оперативно устранена. В 17 многоквартирных домах заключены договоры с газовой службой, в 29 – оформлены заявления на заключение договоров.

Кроме того, сотрудники инспекции проводят комиссионные проверки организации и проведения комплексного капремонта многоквартирных домов в области. Так, рабочими группами осмотрено 14 многоквартирных домов, в четырех из них выявлены нарушения, касающиеся организации проведения капитального ремонта. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов области выданы соответствующие предписания.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
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