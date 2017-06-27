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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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Избран председатель Общественной палаты Рязанской области

14:55 / Общество
Сегодня, 26 июня, состоялось первое заседание Общественной палаты Рязанской области нового состава

В нем приняли участие вице-губернатор Сергей Филимонов и министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев.

Сергей Филимонов поздравил собравшихся с началом работы в новом составе. «Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжено», – отметил он.

В ходе заседания председателем Общественной палаты Рязанской области была единогласно избрана Наталья Гришина. Напомним, что она возглавляла региональную ОП с 2009 года.

«Для меня большая честь возглавлять Общественную палату региона, – сказала она. – Сегодня возрастает роль Общественной палаты как уникального института, который консолидирует власть и общество. Я надеюсь, что мы сможем внести свой вклад в гармонизацию отношений в регионе».

Заместителем председателя ОП Рязанской области избрана Ольга Воронова.

Определены комиссии ОП – их стало восемь. Избраны председатели этих комиссий.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
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