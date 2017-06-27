В Путятинском районе Рязанской области стартовал культурно-просветительный проект

Представление проекта «В краю белоствольных берез» с концертно-познавательной программой прошло на сцене районного Дома культуры. Его инициаторами стали сотрудники учреждения. На презентацию собрались многочисленные жители, представители общественных организаций, официальные лица.

– Мы во время репетиций часто обсуждали, как сделать , чтобы на наших концертах могли побывать все жители района, даже отдаленных сел и деревень, – рассказывает одна из инициаторов проекта, художественный руководитель Путятинского РДК, участница ансамбля «Россияночка» Татьяна Вартанова. – Как объединить людей, разделить с ними нашу любовь к родному краю… Обсуждали, просчитывали – и родился проект. В его программе и выездные концерты, и выставки, и мастер-классы по прикладному творчеству. Реализовывать его будем с помощью автоклуба , чтобы объехать весь район.

Инициаторы уверены в успехе дела, потому что решают важную задачу, поставленную главой региона Николаем Любимовым: повысить уровень социального самочувствия граждан, создать комфортную для жизни среду в каждом населенном пункте.

– Сегодня дан старт проекту, который призван скрасить досуг жителей отдаленных сел и деревень. Большинство их обделено в вопросах культурного обслуживания, – отметил начальник Путятинского отдела культуры и туризма Иван Ванякин. – Я полностью поддерживаю идею народного ансамбля «Россияночка».

Поддержал начинание и директор детско-юношеской спортивной школы, депутат районной Думы от «Единой России» Михаил Зябочкин:

– Без всякого сомнения, проект «В краю белоствольных берез», задуманный нашей «Россияночкой», будет востребован жителями и станет заметным событием в жизни нашего района. Депутатский корпус поддержал начинание районного Дома культуры, потому что оно полностью соответствует целям: здесь и патриотическое воспитание, и организация насыщенного досуга, и повышение социального самочувствия жителей села. Такие праздники людям просто необходимы! Я уверен, что проект будет жить и развиваться.

В планах летнего автоклуба на этот год – посещение крупных населенных пунктов района: села Песочня, села Береговое, села Карабухино, села Большая Екатериновка, поселка Новая Деревня, села Строевское, села Караулово и села Екатериновка. Благодаря таким выездным концертам-вечерам жители населенных пунктов смогут познакомиться с творчеством районных коллективов, поучаствовать в мастер-классах, узнать новые страницы истории своей малой родины.