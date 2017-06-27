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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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В Рязанской области стартовал проект по восстановлению болот

15:40 / Экология
В Рязанской области стартовал проект по восстановлению болот

Окский государственный приро́дный биосфе́рный заповедник стал участником проекта «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения климата». Работы, связанные с проектом, выполняются при поддержке международной организации Wetlands International.

Для восстановления болотных экосистем в заповеднике был выделен участок ольхового болота на биосферном полигоне, который осушался в 60-70-е годы ХХ века. В настоящее время проводится его обследование специалистами разных направлений: гидрологами, ботаниками, орнитологами, териологами, батрахологами, герпетологами, энтомологами, гидробиологами.

Фото А. Б.Панкова

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
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