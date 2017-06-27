В Рязани изменится маршрут движения троллейбусов некоторых маршрутов

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с дорожными работами на Первомайском проспекте временно изменяется движение троллейбусных маршрутов.

Сегодня, а также в период с 28 июня по 6 июля, ежедневно с 22.00 и до окончания движения пассажирского транспорта троллейбусы маршрутов 1 и 16 при движении со стороны Московского района следуют по улицам Дзержинского, Гагарина до памятника Ф. Полетаеву и обратно по той же схеме.

Троллейбусы маршрута 8 при движении со стороны Московского района следуют по улицам Дзержинского, Спортивной, Есенина, Новой в Дашково-Песочню и обратно по той же схеме.

Троллейбусы маршрута 10 при движении со стороны Московского района следуют по улицам Дзержинского, Спортивной, Есенина до пл. Театральной и обратно по той же схеме.

Троллейбусы маршрута 3 при движении со стороны Дашково-Песочни следуют до пл. Свободы и обратно.

Троллейбусы маршрута 5 от остановки «ул. Строителей» следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивной, Есенина до пл. Театральной и обратно по той же схеме.

Троллейбусы маршрута 2 от остановки «Октябрьский городок» следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивной, Есенина, далее после остановки «Завод САМ» – по своему маршруту, обратно по той же схеме.

Троллейбусы маршрута 6 следуют по маршруту 12.

С 7 по 30 июля ежедневно с 22.00 и до окончания движения пассажирского транспорта троллейбусы маршрутов 1, 8, 9, 10, 16, 17 при движении из Московского района следуют до разворотного круга на остановки «ТД Барс» и обратно.

Троллейбусы маршрута 3 при движении со стороны Дашково-Песочни следуют до пл. Свободы и обратно.

Троллейбусы маршрута 5 от остановки «ул. Строителей» следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивной, Есенина до пл. Театральной и обратно по той же схеме.

Троллейбусы маршрута №2 от остановки «Октябрьский городок» следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивной, Есенина, далее после остановки «Завод САМ» – по своему маршруту, обратно по той же схеме.

Троллейбусы маршрута следуют по маршруту 12.

27 июня в вечернее и ночное время дорожные работы производиться не будут, троллейбусы будут следовать по своим маршрутам.