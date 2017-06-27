Врачи социального автопоезда «Забота и здоровье» дали около 360 консультаций жителям одного из поселков Рязанской области

Как сообщает сайт регионального правительства, автопоезд «Забота и здоровье» провели прием граждан в поселке Пителино. Здесь врачи осмотрели 143 человек, дали 359 консультаций. Семи пациентам выдали направления на дальнейшее обследование. Специалисты управления социальной защиты населения области и Сасовского комплексного центра социального обслуживания населения проконсультировали 8 человек.

Ранее специалисты автопоезда посетили село Назаровка Чучковского района, поселке Побединка Скопинского района, село Столпцы Старожиловского района и село Дубровичи Рязанского района.

Очередной выезд состоится 27 июня в село Благие Александро-Невского района.