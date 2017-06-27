06:18 МСК
Вторник
27 / 06 / 2017
Выпуск № 116 (5403)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
109

Врачи социального автопоезда «Забота и здоровье» дали около 360 консультаций жителям одного из поселков Рязанской области

17:01 / Общество

Как сообщает сайт регионального правительства, автопоезд «Забота и здоровье» провели прием граждан в поселке Пителино. Здесь врачи осмотрели 143 человек, дали 359 консультаций. Семи пациентам выдали направления на дальнейшее обследование. Специалисты управления социальной защиты населения области и Сасовского комплексного центра социального обслуживания населения проконсультировали 8 человек.

Ранее специалисты автопоезда посетили село Назаровка Чучковского района, поселке Побединка Скопинского района, село Столпцы Старожиловского района и село Дубровичи Рязанского района.

Очередной выезд состоится 27 июня в село Благие Александро-Невского района.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Избран председатель Общественной палаты Рязанской области

Еще на трех улицах Рязани начали менять асфальт

Стартовал чемпионат Рязанской области по пляжному футболу

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:13
В Рязани из пруда достали труп мужчины
18:09
Рязанский механизатор участвует в VI Открытом чемпионате России по пахоте
18:07
В муниципальных лагерях Рязани стартовала вторая смена
18:00
В ООО «Авангард» Рязанского района началась уборка ягод
17:36
34 одаренных школьника Рязани получили награды администрации города
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы