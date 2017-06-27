Курсанты рязанской академии вошли в число победителей и призеров олимпиады Минюста и ФСИН России

В конференц-зале Министерства юстиции Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров профильной олимпиады.

В церемонии награждения приняли участие руководство Минюста и ФСИН России, Минобрнауки России, руководители силовых ведомств России, от академии – врио начальника Академии ФСИН России полковник внутренней службы Роман Ефремов, а также преподаватели, студенты и курсанты ведомственных вузов.

Всего на конкурс было представлено 136 научных работ, 24 из них вошли в число лучших. В своих научных изысканиях студенты затрагивали серьезные и актуальные темы, в том числе противодействие коррупции, взаимодействие УИС с институтами гражданского общества и другие. В числе победителей и призеров – курсанты Академии ФСИН России.

1-е место в номинации «Вопросы исполнения уголовных наказаний, деятельности ИУ» присуждено курсанту 4 курса юридического факультета Ольге Манушкиной (научный руководитель – профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, доктор юридических наук, доцент, полковник внутренней службы Ольга Малышева). Награду Ольга получила из рук заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Наталии Наумовой.

2-е место в номинации «Государственная и муниципальная служба» заняла курсант 3 курса юридического факультета Альбина Джагпарова (научный руководитель – доцент кафедры административного и финансового права, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы Екатерина Сенатова). Награду Альбине вручил заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов.