34 одаренных школьника Рязани получили награды администрации города

В администрации города состоялся торжественный прием лучших выпускников школ 2017 года «Золотое наследие Рязани».

На прием были приглашены 34 выпускника, имеющих высокие достижения в интеллектуальной, спортивной, общественной сферах деятельности, 6 семей лучших выпускников и 10 директоров школ – лидеров олимпиадного движения.

В 2016-2017 учебном году четверо выпускников школ Рязани удостоены премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи, 25 – лауреаты премии Губернатора.

21 выпускник получил 100 баллов на Едином государственном экзамене по математике, литературе, русскому языку. Более 100 одиннадцатиклассников стали призерами спортивных состязаний и творческих конкурсов. Один рязанец стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

С приветственными словами к награжденным обратились глава администрации Рязани Олег Булеков и председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов. Они поздравили выпускников с успешной сдачей экзаменов, пожелали им поступить в выбранные вузы и вернуться на работу в родную Рязань.

Все выпускники были торжественно награждены памятными подарками от администрации города, родители – благодарственными письмами Рязанской городской Думы, директора школ – благодарностью главы администрации Рязани.