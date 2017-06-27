В муниципальных лагерях Рязани стартовала вторая смена

Как сообщает сайт администрации областного центра, отдохнуть и укрепить здоровье в лагерях «Смена», «Сказка» и «Исток» отправились около 500 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Всего в рамках летней оздоровительной кампании в муниципальных лагерях примут порядка двух тысяч человек (примерно 500 детей в каждую смену, которая продолжится 21 день). Следующий заезд в муниципальные детские лагеря состоится 16 июля. Последняя, 4-ая смена, начнется с 7 августа и будет организована для одаренных детей их города Рязани и Рязанской области.

По данным управления, всего на оздоровительную кампанию этого года, в том числе летний период, из бюджета города Рязани выделено более 8 миллионов рублей.